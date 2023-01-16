شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جوني ديب مع وزير الثقافة السعودى في العلا بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم العالمى جونى ديب، العلا في السعودية، ونشر بدر بن عبد الله، وزير الثقافة السعودى، صورته مع جونى ديب، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلا:" "أفضل الأوقات العلا".



سقس

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم من خلال مؤسسة المهرجان عن دعمه لفيلم الدراما الفرنسي القادم "جان دو باري" من إخراج وبطولة الممثلة الفرنسية مايوين، التي شاركت في كتابته أيضًا، ويشاركها بطولة الفيلم النجم الأسطوري جوني ديب؛ في دور لويس الخامس عشر؛ ملك فرنسا إبّان القرن الثامن عشر، بينما تلعب مايوين دور سيّدة البلاط الملكي وعشيقة الملك لويس مدام دو باري.

يشارك في "جان دو باري" كلّا من نجوم التمثيل: بيير ريتشارد وبنجامين لافيرني ونويمي لفوفسكي وملفيل بوبود وإنديا هير وباسكال جريجوري.

وانطلاقًا من العام 2019، دعمت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ما يقارب 170 فيلمًا سينمائيًّا في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، لمشاريع من العالم العربي وأفريقيا. وبينما يبرز "جان دو باري" بصفته كأول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا؛ فإنه يؤكّد على التزام المهرجان الدؤوب في دعم صناعة السينما المبتكرة والمواهب النسائية المميزة، أمام الكاميرا وخلفها في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن فيلم "جان دو باري" الذي جرى تصويره في فرنسا ويتم إنجازه الآن ضمن مرحلة ما بعد الإنتاج، هو العمل السادس للمخرجة والممثلة الفرنسية مايوين التي شاركت في كتابته أيضًا بالتعاون مع تيدي لوسي موديستي ونيكولاس لايڤيتشي، والذي استحوذت عليه شركة نتفليكس، وأنتجته كُلاَّ من شركة "واي نات" لأصحابها باسكال كوشيُّو وجريجوري سورلات، وشركة "إن بوينت تو" التابعة لجوني ديب، بمساهمة من التلفزيون الفرنسي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كجهات إنتاجيّة تنفيذيّة.