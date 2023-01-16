شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان المسرح العربي وإعلان الفائز بجائزة سلطان القاسمي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان المسرح العربي دورته الثالثة عشرة اليوم الاثنين 16 يناير 2023 بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء ، ويعلن خلال الحفل اسم العرض المسرحي الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - النسخة العاشرة، ويتنافس علي هذه الجائزة المالية (11) عرضا مسرحيا وهي : "الروبة " لمركز الفنون الدرامية والركحية القيروان، من تأليف وإخراج حمادي الوهايبي، من تونس، و"أمل" للفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج جواد الأسدي، من العراق، و"أنا الملك" لفرقة سالمين للإنتاج، من تأليف توفيق الحكيم، وإعداد رضا ناجي، ومعز حمزة، تونس .

وتتنافس أيضاً عروض: "بريندا" لفرقة ذاكرة القدماء ذاكرة مدينة، من تأليف وإخراج أحمد أمين الساهل، من المغرب، و"تائهون" لفرقة فنار للإنتاج الفني، من تأليف نزار السعيدي، وعبدالحليم المسعودي، وإخراج نزار السعيدي، من تونس، و"حدائق الأسرار" ، لفرقة مسرح أكون، من تأليف وإخراج محمد الحر، من المغرب، و"خلاف" للفرقة الوطنية للتمثيل، من تأليف وإخراج مهند هادي، من العراق.

ومن العروض المنافسة كذلك و"رحل النهار"، لفرقة مسرح الشارقة الوطني، ومن تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، من الإمارات العربية المتحدة، و"شا طا را" لفرقة ثفسيون للمسرح، من تأليف سعيد أبرنوص، وإخراج أمين ناسور، من المغرب، و" ما تبقى لكم" ،لفرقة أفروديت المسرحية، من تأليف غسان كنفاني، وإخراج عبد المجيد الهواس، من المغرب، و"ميت مات" لفرقة مشغل دنيا للإنتاج الفني، من تأليف وإخراج علي عبدالنبي الزيدي، من العراق.

وتشكلت لجنة التحكيم هذه الدورة التي سوف تمنح الجائزة لأفضل عمل مسرحي متكامل من : الدكتور مدحت الكاشف من مصر رئيسا للجنة وعضوية كل من : الفنانة الفلسطينية إيمان عون، الدكتورة جوليا قصار من لبنان، الكاتب والصحفي خالد مبارك من السودان، المخرج والممثل الأردني خالد الطريفي.