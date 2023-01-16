الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في الاثنين 16 يناير 2023 02:48 مساءً - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الشاعر الغنائي ناصر الجيل عن عمر ناهز ال 48 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية .
وأقيمت صلاة الجنازة على ناصر الجيل منذ قليل عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد تاون فالي بمنطقة المريويطية في فيصل بمحافظة الجيزة .
ونعى الشاعر بهاء الدين محمد وفاة الشاعر ناصر الجيل في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مشيرا إلى أن سبب وفاته يرجع إلى الضغط النَفسي والعصبي .
فكتب قائلا: “الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه، وهى دى نهاية الضغط النَفسي والعصبي .. اللهم الستر لأهل بيته وعائلته، ندعيله بالرحمة والمغفرة والعفو” .
يذكر أن الشاعر الراحل تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم: راغب علامة وأصالة وأنغام وهاني شاكر ومصطفى كامل وإيهاب توفيق ومصطفى قمر ونوال الزغبي ورامي عياش ويارا ونبيل شعيل .
ومن أبرز أغانيه: خانات الذكريات، متلغبطة، حاجة متخصكش، سؤال بسيط، وقت الشدة، بفكر فيك، بعشقك، مابهزرش، بوعدك، مش مهم، وعيب عليكوا، اتحملت كتير، حتة مني وغيرها .
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