كتب امير فتحي في الاثنين 16 يناير 2023 02:48 مساءً - تقدمت الممثلة غادة محمد أبو النوح أرملة الفنان الراحل وائل نور ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالقاهرة ضد ضرتها طليقة زوجها الراحل الفنانة أميرة العايدي ونجل الأخيرة يوسف وائل نور ووالدة وائل نور والفنان طارق النهري . واتهمت غادة محمد أبو النوح أرملة وائل نور كلا من المذكورين بالاعتداء عليها بالضرب بسبب خلافات حول نسبة الميراث وتقسيمه في الوحدة السكنية المملوكة لهم . وكان قد رحل الفنان وائل نور عن عالمنا في 2 مايو من عام 2016، نتيجة تعرضه لجلطة في الشريان التاجي عن عمر ناهز ال 55 عامًا .

كانت هذه تفاصيل خبر “ممثلة مصرية” .. أرملة الفنان وائل نور تتهم ضرتها الفنانة أميرة العايدي ونجلها بضربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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