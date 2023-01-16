كتب امير فتحي في الاثنين 16 يناير 2023 02:48 مساءً - كشفت الفنانة فيفي عبده عن رأيها في المساكنة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، مشيرة إلى تأييدها للزواج العرفي اعتباره بديلا عن ذلك .
أعربت فيفي عبده في مقابلتها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج “كتاب الشهرة” عن رفضها لفكرة المساكنة، وعلقت على ذلك قائلة: “ليه ان شاء الله، أيام الهجرة دي ولا إيه” .
تابعت: “مش فاهمة إزاي أعاشر راجل وأنا مش متجوزاه مينفعش .. أومال ليه لقينا العرفي، ده حل كويس أوي العرفي إنك بتتجوز والشهود الإعلان” .
أضافت عن موقفها من الزواج العرفي: “أنا مع الزواج العرفي مفيش مانع، لأن كمان ممكن أوي يتجوزك شرعي وميرضاش يطلقك، وممكن هي تبقى متجوزة شرعي وتعمل خلع” .
وكانت قد وجهت فيفي عبده خلال اللقاء نصيحة إلى المرأة في حال اكتشفت خيانة زوجها، فقالت: “كل الرجالة بتخون .. أنا عايزة اقول للستات متستعبطيش، اوعي يروح منك الراجل، معاكي راجل لقطة وكويس متسيبهوش” .
واصلت: “اعملي نفسك مش عارفة .. خليكي جامدة اكسبي الحياة ومتكسبيش كلام الناس، لازم تبقي شايفة خيانته بنفسك، لما تشوفي بنفسك تبقي كسرتي عينه” .
كانت هذه تفاصيل خبر “أيام الهجرة ولا إيه” .. فيفي عبده تكشف موقفها من المساكنة وتؤيد الزواج العرفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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