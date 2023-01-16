“أيام الهجرة ولا إيه” .. فيفي عبده تكشف موقفها من المساكنة وتؤيد الزواج العرفي

كتب امير فتحي في الاثنين 16 يناير 2023 02:48 مساءً - كشفت الفنانة فيفي عبده عن رأيها في المساكنة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، مشيرة إلى تأييدها للزواج العرفي اعتباره بديلا عن ذلك .

أعربت فيفي عبده في مقابلتها مع الإعلامي علي ياسين في برنامج “كتاب الشهرة” عن رفضها لفكرة المساكنة، وعلقت على ذلك قائلة: “ليه ان شاء الله، أيام الهجرة دي ولا إيه” .

تابعت: “مش فاهمة إزاي أعاشر راجل وأنا مش متجوزاه مينفعش .. أومال ليه لقينا العرفي، ده حل كويس أوي العرفي إنك بتتجوز والشهود الإعلان” .

أضافت عن موقفها من الزواج العرفي: “أنا مع الزواج العرفي مفيش مانع، لأن كمان ممكن أوي يتجوزك شرعي وميرضاش يطلقك، وممكن هي تبقى متجوزة شرعي وتعمل خلع” .

وكانت قد وجهت فيفي عبده خلال اللقاء نصيحة إلى المرأة في حال اكتشفت خيانة زوجها، فقالت: “كل الرجالة بتخون .. أنا عايزة اقول للستات متستعبطيش، اوعي يروح منك الراجل، معاكي راجل لقطة وكويس متسيبهوش” .

واصلت: “اعملي نفسك مش عارفة .. خليكي جامدة اكسبي الحياة ومتكسبيش كلام الناس، لازم تبقي شايفة خيانته بنفسك، لما تشوفي بنفسك تبقي كسرتي عينه” .