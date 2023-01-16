جمهور كاظم الساهر يحقق رقمًا قياسيًا في موسم الرياض

الرياض - لايف ستايل
ليلة شتوية أحياها الفنان كاظم الساهر ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح محمد عبده من تنظيم شركة بنش مارك، في ليلة حضرها 12 الف من محبي القيصر استمتعوا بأداء وصفوه بأنه "فوق الخيال"، ما يُعد رقمًا قياسيًا في حفلات موسم الرياض.
بدأ كاظم الحفل بأغنية "عيد العشاق"، وقدم بعدها مجموعة من الأغنيات التي يطلبها جمهوره دائمًا، مثل احبيني، دلع النساء، ليلى، وغيرها، من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
واختتم الحفل بأغنية "قولي أحبك"، مودعًا جمهوره، بعد أن أبدى سعادته لوجوده بينهم اليوم في الرياض، كما وعدهم بمفاجأة سيعلن عنها قريبًا.
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