شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وبهاء الدين محمد ونوال الكويتية ينعون ناصر الجيل: شاعر وإنسان طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، الشاعر ناصر الجيل الذى وافته المنية صباح اليوم، عبر حساباتهم على تويتر.

وكتبت النجمة أصالة:" شاعر وإنسان شاطر وطيّب ولسّه من ساعات بنتواصل لتعاون جديد حيكون بيننا وراح للدنيا التانية الله يرحمه أدعوا له أرجوكم حبايبي الله يحفظكم".

وقالت النجمة نوال الكويتية" اللهم أرحم الصديق الشاعر ناصر الجيل واغفر له والهم ذويه الصبر والسلوان إنّا لله وانّا اليه راجعون".

أما الشاعر بهاء الدين محمد، قال:"الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل اللهم ارحمه وأغفرله وأعف عنه وهى دى نهاية الضغط النَفسى والعصبى اللهم الستر لأهل بيته وعائلته ندعى له بالرحمة والمغفرة والعفو".



أصالة 1



أيمن بهجت قمر



بهاء الدين محمد



نوال الكويتية

وناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى انتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا حتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائي غنائي مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عدد من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.

كما تعاون الراحل مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم الكويتي نبيل شعيل، واللبنانية ديانا حداد، واللبنانية يارا وايهاب توفيق وبوسي وكارمن سليمان