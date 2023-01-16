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شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار زوجة الشاعر الغنائي ناصر الجيل أثناء تشييع الجثمان والان مع تفاصيل الخبر
ونعى ناصر الجيل عدد من الشعراء والملحنين عبر حساباتهم على موقع الفيس بوك معبرين عن صدمتهم في رحيله منهم محمود الخيامي، الذي كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ما تعزش على اللي خلقك يا ناصر الجيل يا حبيبي وصاحبي وشريك نجاحي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد الله انك كنت من أقرب واوفي الناس وأحبهم لقلبي حزني الأكبر إني خارج مصر مش حقدر أودعك ولكن الشكوى لله نسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة والثبات عند السؤال وأن يجعل مرضك طهورا لك وتحسين مكانة في الجنة ويصبر أهلك وأحبابك".
يذكر أن الشاعر الراحل لديه عدد من الأغاني التي حققت نجاحا مبهرا خلال السنوات الماضية، ومن أشهر أغانيه: "خانة الذكريات، متلغبطة، حاجة متخصكش، سؤال بسيط، وقت الشدة، بفكر فيك، بعشقك، مابهزرش، بوعدك، اللى بعيد سنة، مش مهم، وعيب عليكوا، اتحملت كتير، سبع أيام سنة، حته منى سنة، عادى سنة، كمل عليا سنة".