شكرا لقرائتكم خبر عن ماما نونا.. كريمة مختار تاريخ من العطاء فى السينما المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة القديرة كريمة مختار، اليوم الإثنين 16 يناير، والتي اشتهرت بتجسيد دور الأم في السينما والدراما المصرية، تميزت بصوتها الدافئ وملامحها المصرية الأصيلة تجعلك تشعر وكأنها أمك أو إحدى أهل بيتك، فقد برعت في تجسيد دور الأم المصرية بمختلف أشكالها سواء الأم الحنونة أو الأم القاسية فكانت تختار أدوارها بعناية كبيرة وهو ما جعل لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب أجمع.



اسمها الحقيقى عطيات محمد البدرى

مواليد أسيوط 16 يناير عام 1934

حصلت على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1963

تزوجت من المخرج الراحل نور الدمرداش

أنجبت 4 أولاد منهم الإعلامى معتز الدمرداش والمخرج أحمد الدمرداش

بدأت مشوارها الفنى بالإذاعة من خلال برنامج الأطفال "بابا شارو"

قدمت دور الأم فى السينما بمجموعة كبيرة من الأفلام مثل: "ثمن الحرية"، "المستحيل" و"نحن لا نزرع الشوك" "ومضى قطار العمر" و"الحفيد"

شكلت لفترة ثنائيا مع وحش الشاشة فريد شوقى وقدما "رجل فقد عقله" و"يا رب ولد" ومسلسل "البخيل وأنا"

رحلت عن عالمنا 12 يناير 2017 بعد صراع مع المرض