شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تطلب الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المطربة مى فاروق متابعيها بالدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها للمستشفى، حيث كتبت على حسابها لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"أرجوكم كلكم إدعوا لأبويا كتير تعبان جدا واتنقل المستشفي ارجوكم ادعوا له"، وتفاعل أصدقائها ومتابعيها مع المنشور وتمنوا له الشفاء العاجل.



مى فاروق

وأحيت مى فاروق حفلاً غنائياً مؤخراً فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وصرحت فى لقائها مع قناة الحياة على هامش الحفل أنها تكون قلقة بشكل كبير قبل أى حفل عموما، واليوم حضرت مبكرا للاستعداد للملابس وكافة التجهيزات، مشيرة إلى أن اللحظة الأصعب هى مواجهة الجمهور على المسرح، لأن الجمهور ينتظر الأفضل دوما، أو على الأقل نفس المستوى المعتاد.

أضافت أن أولادها "مالك وزينة" أصروا على الحضور معها اليوم، وأشادوا بإطلالتها، قائلة: "الاتنين معايا جوا.. أخدت رأيهم فى الإطلالة وهما مبسوطين جدا.. هما أكتر عناصر داعمة ليا فى حياتي. وبعدين المقربين وأهلى طبعا.. فبستمد الطاقة طول الوقت منهم.. وحفظوا الأغانى القديمة من كتر ما بيسمعوها مني".

وعن علاقتها بجيل الكبار المرتبط بها بسبب تقديمها لأغانى أم كلثوم وأغانى الزمن الجميل، قالت مى فاروق: "دايما بقول على نفسى حبيبة الآباء والأمهات. عشان لما بيسمعونى بيفتكروا حاجات حلوة من زمن فات.. والشباب بفكرهم بالجيل القديم اللى عاش الفن اللى بجد".