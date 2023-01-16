شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تنضم لأبطال مسلسل "مذكرات زوج" مع طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لأبطال مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى وخالد الصاوى، المكون من 15 حلقة المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى، وجارٍ التعاقد مع بقية أبطال العمل.

يذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد شاركت في شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "ملف سري" بطولة، هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

ودارت أحداث المسلسل حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

وكان آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "النزوة" من 15 حلقة، وشاركت فى بطولته إلى جانب خالد النبوى، سالي شاهين، وعمر الشناوي، نور محمود، مراد مكرم، جهاد عصام، رمزى العدل، هشام الشاذلى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أمير رمسيس.