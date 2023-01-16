شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عملا فنيا جمعت كريمة مختار وفريد شوقي وحكاية طلبه تجسيد دور والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة القديرة كريمة مختار، اليوم الإثنين 16 يناير، والتي اشتهرت بتجسيد دور الأم في السينما والدراما المصرية، تميزت بصوتها الدافئ وملامحها المصرية الأصيلة تجعلك تشعر وكأنها أمك أو إحدى أهل بيتك، فقد برعت في تجسيد دور الأم المصرية بمختلف أشكالها سواء الأم الحنونة أو الأم القاسية فكانت تختار أدوارها بعناية كبيرة وهو ما جعل لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب أجمع.

شكلت الفنانة كريمة مختار ثنائى مميز مع الفنان فريد شوقى "وحش الشاشة"، فقد جسدت أمامه في أغلب الأعمال دور زوجته، فقد اشترك الثنائى في 16 عمل فنى متنوع بين السينما والدراما والمسرح، وهم فيلم "ومضى القطار"، فيلم "وبالوالدين إحسانا"، فيلم "أنقذوا هذه العائلة"، فيلم "وتمضى الأيام"، فيلم "يارب ولد"، فيلم "رجل فقد عقله"، فيلم "الشيطان يعظ"، فيلم "الليلة الموعودة"، فيلم "سعد اليتيم"، فيلم "امرأة مطلقة"، فيلم "كل شيء قبل أن ينتهى العمر".

أما في الدراما فقد اشترك الثنائى كريمة مختار وفريد شوقى في 3 مسلسلات هي، مسلسل "صابر ياعم صابر"، مسلسل البخيل وأنا"، مسلسل " العرضحالجي"، وفى مجال المسرح جمعهما مسرحية وحيدة هي "بداية ونهاية".

ولتميز الفنانة كريمة مختار في أدائها التمثيلى وخاصة دور الأم، روت الراحلة في لقاء مع الفنانة صفاء أبو السعود عن طلب غريب طلبه منها الفنان الراحل فريد شوقي، حيث طلب منها في إحدى المرات تجسيد دور والدتها في عمل يروى قصة حياته، ولكنه سأل الماكير أولا عن المدة الزمنية التي سيستغرقها في مكياج كريمة مختار ليخبره الماكير بأنه سيستغرق 4 ساعات، فتراجع فريد شوقى عن الأمر لصعوبة أن يظل الفنان في مرحلة المكياج لهذه المدة الكبير.