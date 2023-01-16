شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم إنتر ميلان عن طريق إجراء صفقة تبادلية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي.

برشلونة يسعى للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش



ويريد مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي مارسيلو بروزوفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

برشلونة يريد الإستغناء عن فرانك كيسي



وكشفت تقارير صحفية ان مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني يريد الاستغناء عن خدمات لاعب الفريق فرانك كيسي خلال الفترة القادمة.

برشلونة يريد إبرام صفقة تبادلية مع إنتر ميلان



وأكدت التقارير أن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني يريد إبرام صفقة تبادلية مع نادي إنتر ميلان.

ويريد مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي مارسيلو بروزوفيتش مقابل التنازل عن خدمات فرانك كيسي.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الفوز على نظيره نادي ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.