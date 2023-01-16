شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ناعيا ناصر الجيل: خسارة كبيرة وكلماتك الرومانسية ستبقى حية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم راغب علامة، الشاعر ناصر الجيل الذى وافته المنية صباح اليوم، عبر حسابه على تويتر، وقد تعاون ناصر مع راغب في أكثر من أغنية وكتب راغب، قائلا:"استفقت اليوم على خبر حزين جداً، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل إثر تعرضه لسكتة قلبية ".





وتابع:"لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون ستبقى كلماتك الرومانسية حية في قلوب الناس إلى جنة الخلد يا صديقي نعزي انفسنا وكل الناس والأصدقاء الفنانين بهذه الخسارة الكبيرة".

وناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى انتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا حتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائي غنائي مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عدد من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.

وتعاون الراحل مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم الكويتي نبيل شعيل، واللبنانية ديانا حداد، واللبنانية يارا وايهاب توفيق وبوسي وكارمن سليمان