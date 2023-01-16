شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة مختار .. جوجل يحتفل بالذكرى الـ 89 لميلاد ماما نونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة، كريمة مختار، التى رحلت عن عالمنا قبل 6 أعوام، حيث ولدت في 16 يناير عام 1934، وهى واحدة من أشهر الفنانات في السينما والدراما المصرية، والتى حازت على مكانة خاصة في قلوب المشاهدين المصريين والعرب، لتقديمها الكثير من الأعمال الكلاسيكية، وقد تألقت في دور الأم المصرية الطيبة.



جوجل يحتفل بذكرى ميلاد كريمة مختار

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد كريمة مختار

ووضع جوجل في صفحته الرئيسية، صورة مرسومة للفنانة الراحلة كريمة مختار، وبجوارها تليفزيون تظهر عليه مع مجموعة من الأطفال.

الاسم الحقيقى للفنانة الراحلة كريمة مختار هو "عطيات محمد البدرى" قبل أن تختار اسم كريمة مختار ليكون اسمًا فنيًا لها، حيث كانت أصولها من الصعيد، وبعد أن أنهت دراستها الثانوية التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية وبعدها شاركت فى برنامج بابا شارو للأطفال، وعندما سنحت لها فرصة العمل فى السينما وقفت عائلتها حائلاً بينها وبين العمل وما كان عليها إلا أن استجابت لكلامهم وظلت تعمل فى الإذاعة لسنوات عديدة بصوتها فقط.

رحلتها مع نور الدمرداش

تعرفت على نور الدمرداش وهى تسجل "عصابة اليد الواحدة" لكنها كانت تعلم أنه محبوب من قبل الفتيات هذا ما جعلها تخشاه وتبتعد عنه وتتجنب الجلوس معه بالرغم من أنه عرض عليها الزواج، حتى أتت الفرصة وجلست مع والدته وأحبتها جدًا، وقررت أن توافق على الزواج منه لأن مثل هذه السيدة لا يمكن أن تنجب رجلا سيئًا، وبالفعل تزوجت وكان هو طوق النجاة لها حيث سمح لها بالعمل فى السينما وكان أول فيلم لها "ثمن الحرية" ومن هنا جاءت انطلاقتها.

ماما نونة

ورغم تاريخ كريمة مختار الكبير إلا أن شخصية "ماما نونا" التى ظهرت بها فى مسلسل "يتربى فى عزو" تعد من أبرز الأدوار التى قدمتها على الإطلاق.



كريمة مختار مع يحيى الفخرانى فى يتربى فى عزو

مسرحية العيال كبرت

كريمة مختار نالت شهرة كبيرة أيضا بتجسيد دور الأم مسرحيا حينما قدمت شخصية "زينب هانم جاد الله" فى مسرحية العيال كبرت وقد حالفها الحظ لتكون هى البطلة التى تصور العمل، فقد قدمته قبلها الفنانة نبيلة السيد لمدة 3 سنوات، لكن حظ كريمة مختار أن يكون تصوير المسرحية من نصيبها لتنال بهذا الدور شهرة كبيرة وتكون أما لسعيد صالح وأحمد زكى ويونس شلبى.



العيال كبرت

فيلم الحفيد

ومن أشهر الشخصيات التى قدمتها الأم زينب فى فيلم "الحفيد"، وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة والمتنوعة لتلك الفنانة التى كانت نموذجا مثاليا للأم المصرية .