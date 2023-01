شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تخطف الأنظار بمساعدة صحفية شابة لإجراء أول حواراتها معها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية كيت وينسلت، بطلة فيلم تيتانيك، الأنظار إليها مؤخرًا بعد تمكينها صحفية شابة من إجراء مقابلتها الأولى معها، وانتشر فيديو على نطاق واسع لتلك اللحظة المميزة فى حياة الفتاة الصغيرة التى أجرت أول حوار لها مع كيت وسط تطمينات منها لتهدئتها وتمكينها من إجراء الحوار فى هدوء، وفقا لموقع deadline.

كيت وينسلت تساعد صحفية شابة على إجراء حوار معها

في المقطع الذى تمت مشاهدته آلاف المرات على وسائل التواصل الاجتماعي، جلست نجمة Avatar: The Way of Water في مقابلة مع طفلة اعترفت بأنها كانت قلقة بعض الشيء أثناء محاورتها.

قالت المحاورة الصغيرة: "إنها المرة الأولى لي"، فيما انحنت وينسلت إلى الأمام وقالت لها: "هذه هي المرة الأولى التى تقومى فيها بذلك؟.. حسنًا، خمنى ماذا.. عندما نجرى هذه المقابلة، ستكون أكثر مقابلة مدهشة على الإطلاق.. وهل تعلمى لماذا؟ لأننا قررنا أنه سيكون كذلك"، حسب الفيديو الذى نشرته صحيفة "METRO".

صحفية شابة تجرى حوار مع كيت وينسلت بعد نجاح Avatar: The Way of Water

بينما ضحكت المحاورة بعصبية، تابعت وينسلت، "لذلك قررنا الآن أنا وأنتِ، أن تكون هذه مقابلة رائعة حقًا.. ويمكنك أن تسأليني عن أي شيء تريدينه ولا داعي للخوف، كل شيء سيكون رائعًا"، فى المقابل قالت الصحفية الشابة لنجمة تيتانيك التى طمأنتها: "حسنا لنفعل هذا".

عادت وينسلت للعمل تحت إشراف جيمس كاميرون فى الجزء الثانى من فيلم Avatar خلال حفل العرض الأول فى لندن في ديسمبر 2022، وأشارت وينسلت إلى أنه "كان رائعًا للغاية، العمل معه بعد 25 عامًا".

وقالت: "إنه جيد جدًا في جمع الممثلين معًا والسماح لهم بمعرفة ذلك.. إذا لم ينجح شيء ما، فسيقول: حسنًا، لنفعل شيئًا آخر.. وهكذا"، وأضافت "كان هذا الإحساس بالتعاون مذهلاً، وفي الواقع، أعتقد أنه ربما يكون أكثر مما كنت أتوقع"، وأشارت وينسلت أيضًا إلى أن كاميرون أصبح "أكثر هدوءًا" الآن منذ أن أصبح أبًا.