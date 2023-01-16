شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين المصريين تنعي الشاعر ناصر الجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى انتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا حتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائي غنائي مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عدد من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.

كما تعاون الراحل مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم الكويتي نبيل شعيل، واللبنانية ديانا حداد، واللبنانية يارا وايهاب توفيق وبوسي وكارمن سليمان