شكرا لقرائتكم خبر عن 12 كتابًا تصدرها الهيئة العربية للمسرح تضاف لمكتبة مهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الهيئة العربية للمسرح خلال الدورة الثالثة عشرة لمهرجان المسرح العربي 12 إصدارًا جديدًا تضاف للمكتبة العربية المسرحية، ويكون نصيب الأسد من الإصدارات للدولة المضيفة، وخصت المغرب هذه السنة بعدد غير مسبوق في الإصدارات الخاصة.

ومن الإصدارات المهمة: دراسات نقدية في المسرح المغربي لـ محمد فراح، اتجاهات نقدية مسرحية من المغرب لـ محمد نوالي، السينوغرافيا بين الأثر الفني والجسد الفرجوي لـ عبد المجيد الهواس، المسرح المغربي في دوريات العراق لـ علي الربيعي في جزأين، و تطور آليات الكتابة الدرامية من النص إلى النص لـ تلكماس منصوري، و جسر الفنون ، عبور التشكيل نحو السينوغرافيا لـ حسن اليوسفي.

كما أصدرت الهيئة فرجة الروح والحواس – دراسات نقدية في تجربة مسرح الشامات الذي أعده بوسلهام الضعيف، وتداولية الخطاب المسرحي.. نحو قراءة براغماتية للعروض المسرحي لـعمر الرويضي، و مسرح الطفل – نصوص مسرحية” للمسكيني الصغير.







ومن بين العناوين الجديدة: المسرح المغربي المعاصر – قراءات في العرض والنص والنقد لـ عبد الرحمن بن إبراهيم، والتيار الاحتفالي في المسرح العربي الحديث لـ عبد الكريم برشيد، وفورة الخشبة في الكتابة المسرحية الجديدة بالمغرب الذي وقعه كمال خلادي ، ويصدر المهرجان أيضا للكاتب المصري الدكتور مدحت الكاشف كتاب ( الجسد السارد.. في التمثيل الصامت ) ، وكتاب ( سلطان والمسرح ) وهو عبارة عن كلمات واحاديث ورسائل وحوارات في المسرح .