شكرا لقرائتكم خبر عن لمياء فهمى عبد الحميد تحيى الذكرى الـ 33 لرحيل والدها بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين الذكرى الـ 33 لرحيل مخرج البهجة والروائع فهمى عبد الحميد، وأحييت نجلته الإعلامية لمياء فهمى ذكراه، حيث نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة له معلقة عليها بكلمات مؤثرة: 33 سنة فراق ووجع وألم واحتياج واشتياق وذكريات كتير أوي معاك بفتكرها رغم إني كنت صغيرة بس فاكرة كل كلمة وحرف منك كل طبطبة سبت بصمتك مش بس في أعمالك لكن حفرتها جوه كل قلب من قلوبنا بحبك يا أعظم أب في الدنيا كلها وحشتني ووحشني كل حاجة معاك اللي عشته واللي ماعشتهوش وماعرفوش ربنا يرحمك ويكرمك زي ما أكرمتنا في وجودك ولحد النهارده أسألكم الدعاء والفاتحة.



بوست لمياء فهمى بوست لمياء فهمى



بوست لمياء فهمى بوست لمياء فهمى

فهمي عبد الحميد الذي كان سببا في الكثير من البهجة للجمهور باستعراضاته الفائقة والفوازير التي لا تُنسى، التحق بكلية الفنون الجميلة وتخرج عنها عام 1963، ثم عمل بالتليفزيون المصري عام 1964 بقسم الرسوم المتحركة، وتتلمذ علي يد المخرج الكبير علي مهيب والذي ساعده في بداية مشواره بتصميم تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومن أشهرها فيلم "الخيط الأبيض".

وكانت بداية فهمي عبد الحميد الحقيقية مع فوازير رمضان التليفزيونية التي لعبت فيها الفنانة نيللي دور البطولة، وكانت فكرتها تعتمد على استضافة فناني الرسوم المتحركة في كل حلقة وكانت بعنوان "صورة وفزورة"، ثم قدّم "صورة وفزورتين"، ثم "صورة وثلاث فوازير"، ثم اجتمع مع العملاق صلاح جاهين وقدما أروع فوازير نيللي وهي "عروستي" و"الخاطبة"، وبعدها ابتكر شخصية "فطوطة" الذي لعبها الفنان الراحل سمير غانم، وفي عام 1985 كانت بداية عصر النجمة شريهان معه لمدة ثلاث سنوات.

وظل فهمي عبد الحميد يعمل حتى أنفاسه الأخيرة التي جاءت في يوم 17 يناير 1990 وهو يصوّر حلقات "ألف ليلة وليلة" مع النجوم مدحت صالح ورغدة ومنى عبد الغني، بعد تعرضه لأزمة قلبية.