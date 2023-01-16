نوال الزغبي تؤكد أن علاقتها جيدة مع لطيفة التونسية ولم تتعمد إحراجها

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن حقيقة الموقف المحرج الذي وضعت فيه زميلاتها الفنانة لطيفة التونسية خلال فقرة غنائية جمعت بينهما في حفل تريو نايت في المملكة العربية السعودية ليلة رأس السنة.

نوال الزغبي تكشف حقيقة إحراج لطيفة

وعلقت الفنانة نوال الزغبي على الموقف موضحة أنها لم تتعمد إحراج الفنانة لطيفة التونسية أثناء تقديم الفقرة الغنائية سوياً، مشيرة إلى أن علاقتهما جيدة معاً.

وأوضحت في لقاء لها مع برنامج" the insider بالعربي"، أن علاقتها بـ لطيفة أكثر من رائعة وأن ما حدث أثناء تقديمهما الأغنية سوياً أن التدريب عليها جاء قبل يوم واحد فقط من الحفل، ولم تستطع أن تحفظ كلماتها بصورة جيدة.

ولفتت إلى أنها طلبت من لطيفة أن تظل بجانبها حتى لا تنسى كلمات الأغنية ولكن ما حدث أن لطيفة قدمتها سريعاً.

وتابعت:" قولت لها خليكي معي.. وانتو بتعرفوا على المسرح ممكن ننسى الكلام.. هي فاتت بالأغنية دغري.. فروحت مسكت لها المايك وكملت الأغنية أنا".

نوال الزغبي ولطيفة في حفل تريو نايت

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي شاركت مع لطيفة في حفل تريو نايت وظهرت في مقطع فيديو متداول من الحفل الذي أقيم في المملكة العربية السعودية والذي ضم 12 نجما من نجوم الطرب العربي.

وتسببت نوال الزغبي، في موقف محرج للفنانة لطيفة على المسرح خلال فقرة التريو التي جمعتهما، حيث قامت نوال الزغبي بمنع لطيفة من الغناء وقامت بإنزال المايك منها، وأكملت غناء المقطوعة بدلا منها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منع نوال الزغبي للطيفة من الغناء بشكل كبير، خلال غنائهما "بحب في غرامك" مع تعليقات ساخرة وأنها وضعتها في موقف محرج وأنها فعلت هذا الأمر بسبب تدخل لطيفة وغنائها المستمر مع كل النجمات.

وشاركت نوال الزغبي مؤخراً في حفل رأس السنة الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في حفل "تريو نايت" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن في الوطن العربي حيث شارك فيه نحو 12 فناناً وفنانة.

وضم الحفل الذي كان برئاسة الهيئة العامة للترفيه كلا من: "نجوى كرم، نوال الزغبي، إليسا، نانسي عجرم، صابر الرباعي، وليد توفيق، ووائل كفوري، أنغام، بهاء سلطان، عاصي الحلاني، لطيفة، أصالة وجورج وسوف.

طرحت نوال الزغبي مؤخراً أغنية "أنا مش بتساب" التي قدمتها باللهجة المصرية بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على " يوتيوب

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