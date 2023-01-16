الفنانة أحلام تستعد لإحياء حفل غنائي مميز في السعودية

تستعد الفنانة أحلام الشامسي، لاحياء حفل غنائي مميز في المملكة العربية السعودية يوم 26 يناير من الشهر الحالي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم.

وحرصت أحلام على توجيه الشكر، لـ رئيس هيئة الترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، على الدعم الذي قدمه لها حتى يخرج حفلها بصورة مميزة.

وروجت أحلام لحفلها عبر حسابها الرسمي على " انستغرام"، من خلال نشر مقطع فيديو لم يظهر منه أي شيء سوى اسمها فقط، وأرفقت به تعليقاً جاء كتالي.." نعم يا ساده انها الليله الماسيه‬ 26 يناير مع العظيمه بانش مارك‬ في موسم لا مثيل له ..موسم الرياض 2022‬.. على مسرح العظيم أبو بكر سالم .. شكراً معاليك شكراً بوناصر الغالي شكراً تركي آل الشيخ‬ على الدعم الـ محدود انتظركم أحلام الشامسي".

والنهالت التعليقات على منشور أحلام، من قبل محبيها ومتابعيها بمجموعة من التعليقات، عبروا من خلالها عن مدى حماسهم للحفل.."منتظرينك ياعز وفخر الأغنية العربية والخليجية صوتك عظيم".." متأكدين انها أعظم وأفخم حفلة ليلة"

على جانب آخر تشارك أحلام في برنامج اكتشاف المواهب، " سعودي أيدول" وهو برنامجاً للمواهب الغنائية للأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث يكون النسخة السعودية الأولى من البرنامج الشهير «Arab Idol» الذي كان يعرض عبر قنوات «أم بي سي».

ويضم برنامج "سعودي أيدول" في لجنة التحكيم نخبة من الفنانين، وهم: الفنان السعودي أصيل أبوبكر، والمطربة الإماراتية أحلام الشامسي، والمطربة السورية أصالة نصري، والمطرب العراقي ماجد المهندس.

و لا تزال النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، تحصد نجاح أغانيها الجديدة التي طرحتها خلال الفترة الأخيرة وحققت نسب مشاهدات عالية.

حيث احتفلت أحلام مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، بالنجاح الجديد الذي حققته أغنية "تجاهل"، والتي تجاوزت مليونها الثاني عبر قناتها الرسمية على " يوتيوب".

وجاءت كلمات الأغنية تحمل في طيات معانيها جانباً رومانسياً، " وياك وياك خليني وياك .. مقدر بلياك تعرفني احبك .. ما اريد ما اريد غيرك ولا اريد.. ليش اسكن بعيد يالبيتي قلبك".

وتمكن ألبوم الفنانة الإماراتية أحلام «رزق الورد» من تحقيق أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور يومين فقط على طرحه.

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