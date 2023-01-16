ديانا حداد تُعرب عن سعادتها بحفلها في موسم الرياض

أحيت النجمة ديانا حداد حفلها بموسم الرياض، مساء السبت على مسرح الراحل ابو بكر سالم، وأكدت من خلاله تميز أهل السعودية واهتمامهم بالفن والسعادة والطرب، مؤكدة انبهارها بالتغييرات التي تحصل في كل سنة بموسم الرياض، شاكرة الهيئة العامة للترفيه على جهودها. وكان حفلها بمشاركة مروان خوري وكارول سماحة والأخوين شربل وجاد الصافي.

التغيير والنهضة

بدأت ديانا حداد حفلها بأغنيتها "ساكن"، ومن ثم رحبت بالجمهور، وشكرت الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على جهوده في موسم الرياض خاصةً، واكدت انبهارها بشكلٍ عام قائلة: "موسم فوق الخيال، حيث غبت منذ عامين وفور عودتي رايت التغيير والنهضة بشكل جميل جداً"، ومن ثم غنت "ماني ماني" و"من غبت" و"ماس ولولي"، وبطلب من الجمهور غنت "امشي ورا كدبهم" و"لاقيتك والدنيا ليل"، وغنت مع جمهورها "إلى هنا" و"بين العصر والمغرب" و"وينهم"، ومن ثم غنت "أمانيه" بطلب الجمهور، وبعد ذلك غنت موالاً للرياض سبق أغنية "بسك تجي حارتنا"، وختمت وصلتها الغنائية بالأغنية الوطنية "انت ملك".

السعودي تهتم بالفن

كشفت ديانا حداد في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء حفلها عن نجاح الحفل بقولها: "شهادتي مجروحة في أهل الرياض، وفي أهل السعودية عامةً، حيث يحبوا الفرح والسعادة، كما يسعون لإدخالها في قلب كل فنان يغني لهم مهما كانت جنسياتهم"، وأشادت ديانا بالأصوات السعودية التي تشارك ببرنامج المسابقات "سعودي أيدل"، مؤكدة أنه ليس بغريب تميزهم؛ لكونها تسمع عن الاهتمام بجمال الفن في السعودية وكثرة الأصوات الجميلة فيه منذ صغرها، مبينة أنها كانت فقط بحاجة لمجال أكثر لعرض الإبداعات، وأضافت: "مستعدة أعمل دويتو مع أي صوت منهم، سواء امرأة أو رجل"

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