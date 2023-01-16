أبرز النجمات اللاّتي تزوّجن برجال أصغر منهن في العمر

تصدرت الفنانة المصرية إلهام عبد البديع التريند، بعد أن كشفت عن فارق العمر بينها وبين زوجها الملحن وليد سامي، حيث أوضحت أنها أكبر منه بـ 8 أعوام كاملة، وهو ما تسبب في رفض العائلة للزواج في البداية، وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم فارق السن بينهما في بداية علاقتهما، حيث جمعتهما قصة حب قوية توجت بالزواج، وأكدت أن فارق العمر أثر في البداية على علاقتهما وكانت تنشب بينهما الخلافات، قبل أن ينجح الثنائي في مواكبة أسلوب تفكير بعضهما، حيث يعيش الزوجان اليوم حياة هانئة ومفعمة بالتفاهم والمودة، إلهام عبد البديع ليست النجمة الوحيدة التي أقدمت على الزواج، دون الاهتمام بفارق العمر بعد وقوعها في الحب، فغيرها الكثير من النجمات إليك أبرزهن..

إلهام الفضالة وشهاب جوهر

النجمة الخليجية إلهام الفضالة تزوجت من الفنان شهاب جوهر، بعد قصة حب قوية جمعتهما بعد المشاركة في الأعمال الدرامية سوياً، وتكبر إلهام الفضالة زوجها بـ 3 سنوات، وتشارك جمهورها بأسعد أوقاتها برفقة شريك حياتها.

ولم يقف فارق العمر عائقاً في طريق زواج النجمة نيللي كريم من نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، والذي تكبره بـ 8 أعوام فقط، ليجتمع الثنائي بعد أن نشأت بينهما قصة حب رائعة، جعلت نيللي تتراجع عن قرارها بشأن عدم الزواج مرة أخرى، واليوم تبدو في كامل سعادتها مع شريك حياتها الذي يعبر دوماً عن حبه لها.

فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تزوجت النجمة ياسمين عبد العزيز بالنجم أحمد العوضي، بعد قصة حب قوية جمعت بينهما رغم فارق السن، حيث تكبر ياسمين أحمد العوضي بـ 6 سنوات فقط، ويحرص النجم أحمد العوضي على إظهار حبه ودعمه لزوجته في كل الأوقات، ويعيشان حالة من الرومانسية التي تظهر بوضوح من خلال صورهما سوياً.

الفنانة المصرية مي كساب تزوجت من المطرب الشعبي أوكا، وأثار زواجهما دهشة الجمهور بسبب فارق السن بينهما، حيث تكبره بـ 9 أعوام، ولكن قصة حبهما القوية أكدت أن فرق السن لا يشكل عائقاً.

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