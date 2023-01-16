شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أغانى الشاعر الراحل ناصر الجيل.. تعاون مع هانى شاكر وتامر حسنى وأصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشاعر ناصر الجيل من أهم شعراء جيلة، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تأثره بأزمة قلبية، ولد في 17 مارس 1975 فى محافظة الجيزة، تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربى مثل، أصالة وأنغام وهانى شاكر، وراغب علامة ونوال الكويتية، ونبيل شعيل، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وأنغام، وبوسى، ويارا، ويسرا محنوش.



ناصر الجيل

ومن أشهر أغانيه: «خانة الذكريات، متلغبطة، حاجة متخصكش، سؤال بسيط، وقت الشدة، بفكر فيك، بعشقك، مابهزرش، بوعدك، اللى بعيد سنة، مش مهم، وعيب عليكوا، اتحملت كتير، سبع أيام سنة، حته منى سنة، عادى سنة، كمل عليا سنة».

ويتم تشيع جنازة الشاعر ناصر الجيل بعد الظهر اليوم الاثنين، من مسجد كومباند تاون، في شارع الهداية بالمريوطية فيصل، ويمكن الوصول إليه من كعابيش الطابق الثالث، وطوابق فيصلونعى ناصر الجيل عدد من الشعراء والملحنين عبر حساباتهم على موقع الفيس بوك معبرين عن صدمتهم في رحيله.

وكتب محمود الخيامي، على حسابه بموقع فيس بوك: "ما تعزش على اللي خلقك يا ناصر الجيل يا حبيبي وصاحبي وشريك نجاحي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد الله انك كنت من أقرب واوفي الناس وأحبهم لقلبي حزني الأكبر إني خارج مصر مش حقدر أودعك ولكن الشكوى لله نسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة والثبات عند السؤال وأن يجعل مرضك طهورا لك وتحسين مكانة في الجنة ويصبر أهلك وأحبابك".