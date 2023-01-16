شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب الشعبى سمسم شهاب: "لم أعتزل.. أرجوكم تحروا الدقة فى نشر الأخبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب الشعبى سمسم شهاب عن حزنه عما نشر على لسانه كذبًا أنه اعتزل الغناء وقال لـ ”الخليج 365” إنه تحدث في بعض اللقاءات الصحفية المصورة قائلاً: إنه يتمنى اعتزال الفن لكن لم يصرح بأنه اعتزل، واختتم تصريحه قائلا: أرجو من ينقل الخبر من المواقع يتحرى الدقة ويتأكد من صحة الخبر قبل أن ينشره نقلاً عن أحد.

يذكر أن كشف المطرب الشعبي سمسم شهاب تطورات الحالة الصحية لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث، مشيرًا إلى أنها خرجت من المستشفى وعادت إلى منزلها، وكتب سمسم شهاب عبر حسابه على "فيس بوك": "الحمد لله والشكر لله لقد خرجت زوجتى من غرفة العمليات أول أمس وعادت أمس لبيتها بفضل الله ولكنها ستظل تحت الملاحظة الطبية لمدة شهر ونصف".

وتابع: "ألف ألف ألف شكر لكل من ساندنى بالدعاء لكل من اتصل بي واهتم بالسؤال، وألف شكر لكل من لم يسأل ولا يهتم لأنه أكد لي أنى لست فى حساباته وهذا يجعلني أكثر سعادة لأنى لست فى حسابات من هم لا يستحقون أن أكون لهم أخ أو صديق، الحمد لله على نعمة حب الناس ومن هم أنهم المحترمون فقط، الحمد لله وشكرًا للجميع".

وعبر عن حبه الشديد لزوجته قائلًا: "زوجتى لقد عادت الروح للبيت، زوجتى لقد عاد الحنان وعاد الأمان، زوجتى لقد أضأتى بيتك من جديد ولكن بنور أعلى وأقوى لأنك تعودى بعد صراع لا يخوضه إلا الأقوياء الطيبين فالله يختار عباده المقربون ويبتليهم ليطهرهم أكثر وأكثر ويقربهم اليه أكثر وأكثر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

وكان سمسم شهاب كشف عن خضوع زوجته لعملية جراحية، وكتب عبر "فيس بوك": "أخواتى وأصدقائي وجيرانى وزملائى، وجمهورى الكريم، زوجتى وشريكة العمر وحبيبة القلب، سيتم عمل عملية لها باستصال الورم الخبيث، هي بحاجة لدعوات حضراتكم، أرجوكم الدعاء لها بأن تتم العملية على خير وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بسلامة الله، أرجوكم الدعاء، اللهم اشفى كل مريض يارب العالمين".