شكرا لقرائتكم خبر عن كولين فاريل يفاجئ جمهوره بوزن زائد ولوك صادم بسبب دوره المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل كولين فاريل خلال كواليس أحدث أعماله الذى يستعد لها حاليًا، وهو دوره في مسلسل Penguin، والذى ظهر فيه متحولاً للغاية عن شكله الإعتيادي بوزن زيادة تطلبه الدور بالإضافة لتغير ملامح وجهه.



كولين فاريل فى شخصيته الجديدة

وذلك بعدما فاز فاريل بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم موسيقى أو كوميدى الفنان كولين فاريل عن دوره في فيلم The Banshees of Inisherin، فيما نالت ميشيل يوه جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقى عن دورها فى Everything Everywhere All at Once.



كولين فاريل

فيما نالت RRR بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية أصلية، بينما نالت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقى كينتا برونسون عن مسلسل Abbott Elementary، كما نال جيرمى ألن وايت بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقى عن مسلسل The Bear.

وفازت أنجيلا باسيت بجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثلة مساعدة عن Black Panther: Wakanda Forever ونال جوناثان كي كوان أفضل ممثل مساعد، فيما نال جائزة أفضل موسيقى تصويرية فيلم Babylon ، فيما نال تايلر جيمس ويليامز جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني عن مسلسل Abbott Elementary.

الحفل تنقله قناة NBC، وتستضيف الشبكة حفل توزيع الجوائز منذ عام 1996، والذي يكرّم أفضل وألمع الأفلام والتلفزيون، ونجومهم، وهذا بناء على اختيارات جمعية الصحافة الأجنبية في هوليوود.