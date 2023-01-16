شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر ناصر الجيل وتشييع جثمانه ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الشاعر الغنائي ناصر الجيل منذ قليل، وكُتب على حسابه الشخصي: "توفى إلى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل، وسيتم تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم بمسجد كومباند تاون فالى بشارع الهداية متفرع من المريوطية فيصل وشارع كعابيش الطابق الثالث طوابق فيصل.. ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

ونعى ناصر الجيل عدد من الشعراء والملحنين عبر حساباتهم على موقع الفيس بوك معبرين عن صدمتهم في رحيله.

وكتب محمود الخيامي، على حسابه بموقع فيس بوك: "ما تعزش على اللي خلقك يا ناصر الجيل يا حبيبي وصاحبي وشريك نجاحي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد الله انك كنت من أقرب واوفي الناس وأحبهم لقلبي حزني الأكبر إني خارج مصر مش حقدر أودعك ولكن الشكوى لله نسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة والثبات عند السؤال وأن يجعل مرضك طهورا لك وتحسين مكانة في الجنة ويصبر أهلك وأحبابك".