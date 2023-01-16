بعد طلاقه من كيم كاردشيان.. كاني ويست يتزوج من بيانكا سينسوري.. فمن هي عروسته الجديدة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 16 يناير 2023 02:47 صباحاً - كشفت تقارير أن مغني الراب المثير للجدل كاني ويست تزوج من إحدى الموظفات في شركته Yeezy ضمن حفل سري الخميس في بيفرلي هيلز.

وبحسب المعلومات، فقد تم رُصد مغني الراب وهو يرتدي خاتم الزواج في إصبعه مع بيانكا سينسوري، حيث شوهدا يتناولان العشاء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأثارت علاقة ويست وسينسوري جدلاً واسعاً وذلك بعدما زعم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تُشبه زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ويأتي حفل الزفاف المفاجئ بعد شهرين فقط من إنهاء كاني ويست معاملات الطلاق من طليقته كيم كارداشيان.

من هي بيانكا سينسوري؟

بيانكا سينسوري مهندسة معمارية وعارضة أزياء، ولدت في ملبورن، أستراليا في يناير 1995 وتبلغ من العمر 28 عامًا، تخرجت من المدرسة الثانوية عام 2012 ودرست الهندسة في جامعة ملبورن، أستراليا، وتخرجت من الكلية في عام 2017 وهي حاصلة على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من نفس الجامعة، وتمتلك بيانكا خط مجوهرات خاص بها، واحتفلت مؤخرًا بزواجها من مغني الهيب هوب وكاتب الأغاني كاني ويست عندما شوهدوا وهم يرتدون خواتم الزفاف في أحد المطاعم.