شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها والعوضى يهنئها بكلمات رقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها والذي يحل اليوم الإثنين من خلال فيديو كوميدي على "إنستجرام"، فيما حرص الفنان أحمد العوضي على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، حيث كتب لها: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله في نجاح وصحة ودايما مبسوطة"، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وفي سياق متصل تصور مسلسلها ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدما سويا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى مالوش كبير" العام قبل الماضى.

وتختار ياسمين أسماء شخصياتها بعناية فائقة، فعلى سبيل المثال اختارت اسم "غالية" في مسلسل ونحب تانى ليه والذى حقق نجاحاً باهراً في رمضان 2020، كما اختارت اسم "غزل" في مسلسل "اللى مالوش كبير" والذى عرض العام قبل الماضى، ولاقى صدى كبيرًا وواسعًا والتصق إفيه "وحش الكون" بها.

واختارت ياسمين عبد العزيز اسم "مهرة" وهو اسم شخصيتها في مسلسل "ضرب نار" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو العمل المنتظر، خاصة أنها كونت ثنائيا ناجحًا مع أحمد العوضى وأصبح الجمهور ينتظر أعمالهما سويا.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ماجد المصرى و هدى الإتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة.