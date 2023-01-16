شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال ينتهى من تسجيل أغنية لـ أسوان فى عيدها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب حجازى متقال من تسجل أغنية تحمل اسم "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة.

وأكد مؤخرًا المطرب حجازى متقال، أن الأغنية الصعيدية قريبة لكل قلوب المصريين، نظرًا لأن أهل الصعيد طيبي القلب، قائلاً: "ربنا هو اللى عايز كده والصعايدة طيبين وممكن واحد صعيدى صوته يعلى بس من جوه قلبه طيب وودود ومفيش أكثر من تار وبعدها الأهالى يتصالحوا بحب".

وأضاف حجازى متقال، فى حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى، أن ظاهرة الثأر تراجعت كثيرًا فى أقاليم الصعيد نظرًا للوعى وانتشار التعليم بين المواطنين، متابعًا: "التار قل كتير وبدأ يبقى فى وعى والتعليم والناس لما بتكبر تفهم أكثر".

وأوضح المطرب حجازى متقال، أن العائلات فى الصعيد أصبح لديها الكثير من الوعى والتأكد من أن عادة الثأر سيئة ولا خير فيها، مشيرًا إلى أنه تحدث عن الثأر فى أغنية قدمها فى أحد المسلسلات خارج مصر.

وفى وقت سابق، قال المطرب حجازى متقال لـ"الخليج 365" إنه يشارك بأغنية ضمن أحداث مسلسل "تساهيل" بطولة الفنان الكوميدى بيومى فؤاد تحمل اسم "الصلح تم"، من كلمات محمد البدرى، وتوزيع ميدو مزيكا وألحان منعم، وتتحدث عن قيم مبادئ الصعايدة ومشاكل الثأر، موضحا أن الأغنية تهدف إلى أن أهالى الصعيد أصبحوا يكرهون عادة الثأر وأنهم يؤمنون بالقانون والعقاب.

مسلسل "تساهيل" عمل مصرى سعودى، سيعرض على أحد المنصات وهو من بطولة بيومى فؤاد، على السبع، بدر اللحيد، ريم على، عهود السامر، محمد الراشد، ومن إخراج رافع حمدى ومن تأليف محمد الراشد، ويشهد العمل مشاركة عدد كبير من فنانين الوطن العربى.