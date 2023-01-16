شكرا لقرائتكم خبر عن 20 وجهًا جديدًا فى فيلم "الصف الأخير" لـ بيومى فؤاد وتيام قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج شريف محسن 20 وجهًا جديدًا في فيلم "الصف الأخير"، والمقرر إطلاقه قريبًا في دور العرض السينمائية، وقد انضم الممثلون لفريق عمل الفيلم بعد اختبارات تمثيلية بجانب اختيار بعضهم من مركز الإبداع ورشة خالد جلال.

ويضم فريق الوجوه الجديدة في الفيلم الممثلين نورا عبد الرحمن، خالد إبراهيم، أحمد سعد والي، أحمد يحيى، محمد علي (ميزو)، آية جمال، لما حتاتة، أمير الحسيني، وليد كمال، محمد متولي، حسام أبو المكارم، محمد عادل، أشرف مهلل، ضياء العطار، أحمد الرشيدي، إبراهيم صابر، هاجر الشنتوري، محمد العبد، رغدة رأفت، محمد صلاح خطاب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، أمجد عابد، ومحمد عبد العظيم. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

تدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

صور من الفيلم