شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يعلن إيرادات نقابة الموسيقيين منذ توليه فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن إيرادات النقابة منذ توليه في 11 أكتوبر الماضى ولمدة 3 شهور، موضحًا أن الإيرادات بلغت 26 مليون جنيه.

وحرص مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على عمل شعبة جديدة ضمن النقابة لذوي الهمم، على أن يكون اشتراكها مجاني مثلما ظهر خلال الفيديو الذى شهد تسليمه أول كارنيهات لعدد منهم من داخل مقر النقابة، وسط حالة من الفرحة أثناء تسلم الكارنيهات.

وذلك بعد ما أعلنت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منح العضوية الشرفية المجانية لأبناء مصر ذوى الهمم وتأسيس شعبة بلجنة القيد بالنقابة العامة تحت مسمى "شعبة ذوى الهمم".

وجاء فى بيان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين: "بعد ما شاهدته بعينى وسمعته بأذنى فى الاحتفالية المصرية العظيمة لأبناء وطننا الحبيب من ذوى الهمم (احتفالية قادرون باختلاف) شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. شكرا للمجلس القومى لذوى الإعاقة.. شكرا لكل الجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنسانى المشرف.. شكرا مصرنا الحبيبة التي أنجبت هذا الزرع الملائكى".

وأضاف البيان: "والحمد لله أننا قادرون على أن نتخذ أبسط القرارات التي تؤهلنا لأن ننخرط ضمن هذه الملحمة الإنسانية العظيمة قادرون باختلاف.. ولهاذا قررنا منح العضوية الشرفية المجانية لأبناء مصر ذوى الهمم وتأسيس شعبة بلجنة القيد بالنقابة العامة تحت مسمى شعبة ذوى الهمم داعين الله أن تتزين نقابة المهن الموسيقية بابتسامتكم التي زينت ربوع مصرنا الحبيبة".



