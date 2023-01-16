شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم Elvis ينعى ليزا مارى بريسلى بعد وفاتها بسكتة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الممثل الشاب أوستن بتلر، الذي لعب دور إلفيس بريسلي في فيلم السيرة الذاتية Elvis الذى طرح خلال العام الماضى 2022، عن حياة المغني الشهير، ابنته ليزا ماري بريسلي، التي توفيت يوم الخميس 12 يناير الجارى عن عمر يناهز 54 عامًا بسبب سكتة قلبية، وكان ذلك بعد حوالى يومان من ظهورها خلال حفل الـ جولدن جلوب الذى أقيم يوم 10 يناير الجارى، بـ صحبة والدتها بريسيلا.



ليزا ماري بريسلي وأوستن بتلر

وفى خلال الحفل فاز بتلر بجائزة أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي – دراما، عن دوره في فيلم السيرة الذاتية Elvis، ونعى بتلر الراحلة ليزا بريسلى قائل : "قلبي محطم من اجل رايلي وفينلي وهاربر وبريسيلا في الخسارة المأساوية وغير المتوقعة لليزا ماري، وأنا ممتن إلى الأبد للوقت الذي كنت فيه محظوظًا بما يكفي لأكون بالقرب من ضوءها الساطع وسأعتز إلى الأبد باللحظات الهادئة التي شاركناها، وسأتذكر دائمًا دفئها وحبها وأصالتها".



ليزا ماري بريسلي وأوستن بتلر

وتوفيت ليزا ماري بريسلي بعد أن دخلت المستشفى صباح الخميس بعد إصابتها بسكتة قلبية في منزلها بكاليفورنيا، وقالت عائلتها في بيان بعد وفاتها: "أصيبت بريسيلا بريسلي وعائلة بريسلي بالصدمة من الموت المأساوي لحبيبتهم ليزا ماري، إنهم ممتنون للغاية للدعم والحب والصلاة من الجميع ، ويطلبون الخصوصية خلال هذا الوقت الصعب للغاية.

وحرص عدد من مشاهير ونجوم الفن على التعبير عن حزنهم لرحيل المغنية ليزا ماري بريسلي ابنة الأسطورة الفيس بريسلي، التي توفيت منذ ساعات.

وعبر جمل رثاء نعى المشاهير ليزا ماري بريسلي عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون إذ شاركا تعازيهما عبرInstagram، واصفين وفاتها بـ "المفاجئة والصادمة".

ونشرت ريتا ويسلون صورتهم معا وكتبت تعليقا عليها: "قضيت أنا وتوم بعض الوقت مع العائلة خلال جولة فيلم Elvis الترويجية، كانت ليزا ماري صادقة ومباشرة للغاية، ضعيفة، في حالة ترقب بشأن الفيلم، تحدثت ببلاغة عن والدها، وما يعنيه الفيلم بالنسبة لها، أنه كان احتفالًا بوالدها. وأضافت: كان لديها صوت يتميز بالقوة والحنان، لطالما أحببته، سنصلي لها".