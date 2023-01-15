شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ وأحمد فتحى فى الحزام الأخضر لتصوير فيلم "لف وارجع بينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع فيلم "لف وارجع تاني" تصوير مشاهد أحداث الفيلم بمنطقة الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر وذلك بعدما تم تصوير المشاهد الأولى في إحدى القرى بمنطقة دهشور، والفيلم من بطولة محمود حافظ وأحمد فتحي وصلاح عبد الله إخراج شادى على، تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.





يشار إلى أن فيلم "لف وارجع تاني"، تأليف ورشة برة الصندوق لـ محمود حمدان، إخراج شادي علي، مهندس ديكور كريم الشحات، وهو بطولة النجوم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبد الله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد فتحى في بطولة مسلسل "العمدة"، الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، والمقرر المنافسة به في رمضان المقبل، قصة وتأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب، ويجسد فتحى شخصية شقيق جعفر العمدة – محمد رمضان في أحداث المسلسل، ويعد المسلسل اللقاء الأول بين فتحى ورمضان فى الدراما التليفزيونية.