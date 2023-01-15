ظهور نادر لوالدة الفنانة ريهام عبد الغفور .. هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 06:50 مساءً - احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلاد والدتها في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة تجمع ريهام عبد الغفور بوالدتها في ظهور نادر لها، والتي ظهرا بها وهما يضحكان إلى جانب بعضهما البعض .

وأرفقت الصورة بتعليق لها تعايد من خلاله والدتها، فكتبت: “كل سنة وانتي طيبة يا أمي .. ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا أذكي وأجمل وأخف دم ست في الدنيا” .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين هنأوا والدة “عبد الغفور” بعيد ميلادها .

كما أشادوا في تعليقاتهم بجمال والدة الفنانة ريهام عبد الغفور وتلقائية ظهورهما والبعض أشار إلى أنها تشبه زوجها الفنان أشرف عبد الغفور .