كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 06:50 مساءً - احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلاد والدتها في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور صورة تجمع ريهام عبد الغفور بوالدتها في ظهور نادر لها، والتي ظهرا بها وهما يضحكان إلى جانب بعضهما البعض .
وأرفقت الصورة بتعليق لها تعايد من خلاله والدتها، فكتبت: “كل سنة وانتي طيبة يا أمي .. ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا أذكي وأجمل وأخف دم ست في الدنيا” .
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين هنأوا والدة “عبد الغفور” بعيد ميلادها .
كما أشادوا في تعليقاتهم بجمال والدة الفنانة ريهام عبد الغفور وتلقائية ظهورهما والبعض أشار إلى أنها تشبه زوجها الفنان أشرف عبد الغفور .
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لوالدة الفنانة ريهام عبد الغفور .. هل تشبهها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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