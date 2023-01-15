“يارب نجتمع في الجنة” .. رامي رضوان يحيي ذكرى ميلاد سمير غانم

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 06:50 مساءً - أحيا الإعلامي رامي رضوان ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والتي توافق اليوم الخامس عشر من يناير .
نشر رامي رضوان صورة تجمعه بالفنان سمير غانم والفنان حسن الرداد، وكتب في تعليقه عليها: “زي النهاردة كان ميلاد الأسطورة .. إنسان فريد من نوعه فنيا وإنسانيا” .
تابع: “لم أرى مثله شخص يحب الخير للجميع ولا يذكر أحد إلا بكل خير، ولم أرى مثله في الكوميديا والإبداع في الإرتجال” .
أضاف: “كل عام وحضرتك عايش في حياتنا، كل يوم بإفيهاتك وأعمالك وروحك المبهجة وسيرتك العطرة” .
واختتم رامي رضوان: “يا رب تكون متهني في الجنة حضرتك وأغلى دلال بإذن الله .. كنت محظوظ بمعاشرتكم ويا رب نجتمع في الجنة” .
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