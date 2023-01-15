شكرا لقرائتكم خبر عن نغم صالح تتعاون مع نصر محروس فى كليب "عالم افتراضى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المطربة نغم صالح أحدث أعمالها الغنائية، بعنوان "عالم افتراضى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وقامت نغم بتصويرها في دولة لبنان، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكرى.

وتتعاون المطربة نغم صالح مع المنتج نصر محروس، بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات منذ آخر أعمالهما سويًا بكليب "حد ما يستهلكش"، ومن قبلها عدة أغاني ناجحة مثل "عاملة نفسي نايمة" و"بقينا خايفين".

وتعيش نغم حاليًا انتعاشة فنية غير مسبوقة بين الغناء والتمثيل، حيث تنشغل بتصوير مشاهدها في مسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد النجاح الجماهيري الذي لاقى فيلم "الباب الأخضر" الذي شاركت خلاله نغم في بطولته بجانب غناء الأغنية الرسمية للفيلم.

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 14 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية تزامنا مع ظهور أشهر أغنياتها "عاملة نفسي نايمة" و"بقينا خايفين"، هذا بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام القصيرة.