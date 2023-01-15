شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس يروى قصة تكوين ثلاثى أضواء المسرح فى ذكرى سمير غانم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم التي تتزامن اليوم 15 من يناير، وذلك بعدما رحل عن عالمنا فى عام 2021 مخلفًا حالة كبيرة من الحزن لجمهوره ومحبيه ممن تعلقوا به على مدار سنوات كان فيها واحد من أهم نجوم الكوميديا طوال سنوات واشتهر بمدرسة خاصة له بدأت منذ ستينات القرن الماضى من خلال فرقة ثلاثى أضواء المسرح.

وخلال التقرير التالى نستعرض قصة تكوين الفرقة على لسان أحد معاصريهم، وهو الفنان فاروق فلوكس الذى خصنا بهذا الحديث لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى، قائلاً: الفضل في البداية يرجع إلى الراحل محمد سالم الذى كان معروف بأنه صائد مواهب، والذى عمل برنامج باسم ثلاثى أضواء المسرح اكتشف فيه سمير غانم وجورج سيدهم بالإضافة لـ عادل نصيف، وبعدما تركهم الأخير لظروف سفر، طلب منى جورج الانضمام لهم، إلا أننى رفضت بسبب انشغالى في الدراسة ورشحت لهم الضيف احمد".

واستكمل: "كانوا اسكتشات في البداية، قبل انفصالهم بعد ذلك عن محمد سالم، لخلاف ربما حدث بينهم، وأدى هذا الخلاف لقرار من جورج سيدهم للانفصال وافق عليه الضيف احمد وسمير غانم، ثم بعد عام 67 قدموا عروض مسرحية حققت نجاحًا كبيرًا على خشبة المسرح".