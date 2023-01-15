ترف باذخ وأناقة تفوق الخيال.. شاهد جولة داخل ڤيلا هنا الزاهد وأحمد فهمي الفخمة! – صور

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 05:55 مساءً - يعد الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد من أشهر الثنائيات الرومانسية في الوسط الفني. وكان أحمد فهمي قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل ديكور منزله قبل زفافه من هنا الزاهد، مؤكدا أنه قام بدهان جدران المنزل بنفسه، وكانت “الزاهد” تشرف على كافة الترتيبات وتفاصيل الديكور التي يقوم بها “فهمي”.

منزل أحمد فهمي وهنا الزاهد

حيث سبق وأن كشف أحمد فهمي من خلال استقباله برنامج It’s Showtime، عن أرجاء منزله الأنيقة، واعتماده فيه على الستايل المودرن.

وقال أحمد فهمي خلال المقابلة أنه اختار الستايل المودرن في منزله الجديد، لأنه لا يحب المبالغة في الأثاث، لهذا فهو اختار قطع بسيطة من اللون الفاتح.

غرفة جلوس باللون الأبيض

حيث لا يوجد أجمل من اللون الأبيض حتى تستقبل به ضيوفك، لأن هذا اللون يرمز دائماً إلى صفاء الروح. وكما تحب ضيوفك، يجب أن يعكس ديكور منزلك نفس المشاعر التي تحملها لضيوفك، لذا لجأ أحمد فهمي إلى اعتماد هذا اللون في غرفة الجلوس في منزله.

دراجة زرقاء من هنا لـ أحمد قطعته المفضلة

كما كشف أحمد خلال اللقاء عن هدية هنا الزاهد غير المتوقعة له عندما اشترى المنزل، وهي اكسسوار على شكل دراجة هوائي، تستخدم كقطعة ديكور من اللون الأزرق مزينة بالزهور. وأشار أحمد فهمي إلى أن هدية هنا الزاهد له من أجمل القطع التي يعتز بها ويحبها في منزله.

مطبخ أصفر يعكس شخصية أحمد فهمي الجريئة

يعتبر اللون الأصفر مصدراً للسعادة والتفاؤل في المنزل، واعتماد أحمد على مطبخ باللون الأصفر مع تداخل للون الفضي فيه، يعتبر من الديكورات العصرية المميزة للمطابخ، ويعكس أناقة غير مبتذلة ولكن مريحة للعين. كما يعكس اختيار اللون الأصفر للمطبخ شخصية جريئة، فهو ليس من الاختيارات التقليدية ولا نراها في الديكورات الكلاسيكية.

حمام سباحة في الحديقة الخلفية

لا يكتمل المسبح من دون مقاعد جانبية للاسترخاء، ويحبّذ أن تكون ذات ألوان فاتحة لتخفّف من توتر النفس وتحافظ على هدوء الجالسين اليها، وهي اجواء حرص أحمد فهمي على تأمينها حول حوض السباحة الخاص بحديقة منزله.

شاهد فيديو جولة في منزل أحمد فهمي وهنا الزاهد

فارق العمر بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد أثارت حالة من الجدل الواسع بعد أن أعلنت فارق العمر بينها وبين زوجها أحمد فهمى، وهو ما صدم الجمهور، خاصة أن الفارق كبير بينهما، والذى بلغ 14 عاما، حسبما أعلنت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن الفارق العمري بينها وبين زوجها أحمد فهمي، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”.

وقالت هنا الزاهد إن فارق العمر بينها وبين أحمد فهمي، حيث يكبرها بحوالي 14 عامًا، فيما كشفت عن اشتراكها معه في “فيلم مستر إكس” المقرر عرضه قريبا، كما تحضر لمسلسل سيكون مفاجأة كبيرة.

وأوضحت هنا الزاهد أنها التقت زوجها أحمد فهمي منذ أكثر من 4 سنوات، وتزوج الثنائي عام 2019 في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن.

هنا الزاهد تحتفل بميلاد أحمد فهمي

وعلى صعيد آخر، احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، وشاركت جمهورها بفيديو يجمعهما من إحدى السفريات.

وكتبت هنا تعليقا على الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”:” عيد ميلاد سعيد لنصفي الثاني، ربنا يبارك فيك، واتمنى مغامرات تانية كتير”.

فيلم مستر إكس

وعلى الصعيد الفني، قامت هنا الزاهد بتصوير فيلم “مستر أكس” والتي تشارك فيه البطولة زوجها أحمد فهمي وتم انتهاء تصويره منذ ايام.

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسي.

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