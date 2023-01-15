نقل والدة الفنانة منة شلبي للمستشفى.. بعد أنباء ارتباطها بالسيناريست تامر حبيب! – تفاصيل صادمة

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 05:55 مساءً - تصدرت الفنانة منة شلبي، محركات البحث مرة أخرى وذلك بعد أنباء ارتباطها بالسيناريست تامر حبيب، ونقل والدتها الفنانة زيزي مصطفى للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.



وكشفت مصادر أن الفنانة منة شلبي، اضطرت للعودة إلى القاهرة من بيروت وذلك للإطمئنان على حالتها الصحية، وهو الأمر الذي اضطر مخرج مسلسلها الجديد “تغيير جو”، لتغيير جدول التصوير لحين عودتها إلى لبنان بعد الاطمئنان على صحة والدتها.

شائعة إرتباط منة شلبي بتامر حبيب

وانتشرت خلال الأيام الماضية، أنباء عن ارتباط الفنانة منة شلبي والسيناريست تامر حبيب، وذلك بعد دعم حبيب لـ منة في قضية حيازة المخدرات وجلبها من الخارج، حيث نشر على حسابه الرسمي بـ”إنستجرام” صورة تجمعهما وعلّق عليها قائلاً: “ياما انت كريم يا رب… الحمدلله”.

إنجي علي: ارحموا الناس وسيبوهم في حالهم

من جهة ثانية، أعربت الإعلامية إنجي علي، عن استيائها الشديد مما تردد بشأن وجود قصة حب تجمع منة شلبي والسيناريست تامر حبيب، واصفة ما أثير في هذا الشأن بالشائعات، متابعة: “ارحموا الناس وسيبوهم في حالهم”.

وقالت إنجي علي عبر صفحتها بموقع «إنستجرام» : بجد مش قادرة أصدق إن الشائعات والفتي وصل لهذه الدرجة.. ارحموا الناس وسيبوهم في حالهم أولا منة شلبي بتصور مسلسلها لرمضان باسم (تغيير جو) ووالدتها في المستشفى تعبانة

وتابعت حديثها قائلة: تامر حبيب بيحضر حاليا لشغله ومشغول جدا وتامر لسه كاسر الـ 50 سنة جبتوا منين 58 دي.

وأضافت: أنا برد لأن تامر ومنة أصحابي وأخواتي وأنا بستغرب جدا من الكلام اللي بسمعه وأنه ليس له أساس من الصحة !!!!! حقيقي استفزاز بس.

صدور الحكم على منة شلبي في قضية المخدرات

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قد قضت بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهامها بإحراز مخدرات بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

وتغيبت شلبي عن جلسة محاكمتها فيما دفع محاميها ببطلان إجراءات تفتيشها بالمطار وانعدام صلتها بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي الحشيش.

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من وسائل الإعلام، وبنى محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهمة، مرافعته على محاولة إثبات بطلان إجراءات التفتيش والضبط التي تمت بمطار القاهرة الدولي.

محمد رمضان يوجه رسالة دعم لـ منة شلبي

ومن جانب آخر كان قد حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة الفنانة منة شلبي بالعودة لتصوير مسلسلها الرمضاني “تغير جو”، الذي من المقرر عرضه هذا العام وتشارك به مع المنتج صادق الصباح،

وشارك “رمضان” صورته مع الفنانة منة شلبي عبر حسابه الرسمي بموقعالتواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلّق عليها، مرحبا بعودة منة شلبي بالعودة للتصوير: منة شلبي مبروك بداية تصوير مسلسلك بالنجاح والتوفيق مع صديقي المنتج صادق الصباح والمخرجة مريم عزت أبو عوف الغالية بنت الغالي الله يرحمه .. في انتظار مشروع قوي كالعادة.

مسلسل “تغيير جو” جديد منة شلبي في رمضان 2023

وتقوم منة شلبي حاليًا بتصوير أحدث أعمالها “مسلسل تغيير جو” المقرر عرضه في رمضان 2023 المقبل، ويشاركها البطولة كل من: إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، مجموعة كبيرة من النجوم، ومن إخراج مريم أبوعوف.

وتم استئناف تصوير المسلسل، وجاري الاتفاق على تكثيف ساعات تصويره حتى يعرض في شهر رمضان المقبل، وأصبح سفر شلبي إلى لبنان لتصوير بعض أحداث المسلسل ممكناً، بعد رفع اسمها من قائمة الممنوعين من السفر.

وكان المنتج صادق الصباح قد كشف عن مصير المسلسل، بعد انتشار أنباء بعدم قدرتها على العودة للتمثيل مرة أخرى بسببأزمتها الأخيرة مع المخدرات حيث قال: “بنصور حاليا مسلسل تغيير جو، وصورنا جزء منه وبنكمل الجزء التاني استعداد لعرضه فيرمضان المقبل، ومأعتقدش أخبار إن منة شلبي هتبطل تمثيل صحيحة لأنها موجودة وبتشتغل وبتمثل”.

وأطلّت “شلبي” في رمضان الماضي في “مسلسل بطلوع الروح” للمؤلف محمد هشام عبيه والمخرجة كاملة أبو ذكري. العمل لقي إشادة على المستويين الجماهيري والنقدي.

وكانت شلبي قد واجهت أزمة كبيرة في عرضها المسرحي “ساعة حظ” الذي كان من المقرر أن تشارك به في موسم الرياض في السعودية، إذ حالت أزمتها دون تمكنها من السفر، وتوقف المشروع تماماً، غير أنّه من المرجح عودته قريباً.

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