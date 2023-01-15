كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 05:55 مساءً - نعت الفنانة رولا شامية وفاة وديع جورج وسوف نجل سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، وذلك في التعليق الأول بها بعد مرور أسبوع على وفاته .
نشرت رولا شامية صورة للراحل وديع وسوف عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “ما كنت متوقعة يجي يوم واحضر جنازتك” .
تابعت بكلمات مؤثرة: “كنت على طول قول طالما انت بخير، أكيد أنا بخير .. نفسك بالسما يا أغلى الناس ،والله يرحمك يا قطعة من القلب فارقتني” .
وكانت قد جمعت الفنانة رولا شامية والراحل وديع جورج وسوف علاقة حب، والتي سبق وأن تحدثت عنها “شامية” في أكثر من لقاء .
ولم تتكلل هذه العلاقة بالنجاح لأسباب مختلفة، منها سفر نجل جورج وسوف الأكبر خارج لبنان، ورفض والده لعلاقتهما لأن ابنه أصغر من رولا شامية بـ12 عاما .
ورحل وديع جورج وسوف عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .
وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوع من وفاته .. رولا شامية تنعي حبيبها السابق وديع جورج وسوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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