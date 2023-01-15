بعد أسبوع من وفاته .. رولا شامية تنعي حبيبها السابق وديع جورج وسوف

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 05:55 مساءً - نعت الفنانة رولا شامية وفاة وديع جورج وسوف نجل سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، وذلك في التعليق الأول بها بعد مرور أسبوع على وفاته .

نشرت رولا شامية صورة للراحل وديع وسوف عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “ما كنت متوقعة يجي يوم واحضر جنازتك” .

تابعت بكلمات مؤثرة: “كنت على طول قول طالما انت بخير، أكيد أنا بخير .. نفسك بالسما يا أغلى الناس ،والله يرحمك يا قطعة من القلب فارقتني” .

وكانت قد جمعت الفنانة رولا شامية والراحل وديع جورج وسوف علاقة حب، والتي سبق وأن تحدثت عنها “شامية” في أكثر من لقاء .

ولم تتكلل هذه العلاقة بالنجاح لأسباب مختلفة، منها سفر نجل جورج وسوف الأكبر خارج لبنان، ورفض والده لعلاقتهما لأن ابنه أصغر من رولا شامية بـ12 عاما .

ورحل وديع جورج وسوف عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .

وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .