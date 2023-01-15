أحمد زاهر: “في عداوة بيني وبين هذه الفنانة ومش هشتغل معاها تاني”

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 05:55 مساءً - تحدث الفنان أحمد زاهر عن علاقته بالفنانة غادة عبد الرازق والخلاف بينهما الذي بدأ منذ تعاونهما في مسلسل “حكاية حياة” قبل سنوات .

قال أحمد زاهر في لقائه ببرنامج “المجهول” المذاع عبر قناة “LBCI” اللبنانية إنه توجد عداوة بينه وبين غادة عبد الرازق ولكن من ناحيتها ولا يعلم السبب في حدوث هذا الخلاف .

تابع: “أنا معملتهاش حاجة، هي يمكن تكون مبتحبنيش هي حرة، أنا مش هجبرها أنها تحبني .. على فكرة رغم كل ده غادة عبد الرازق من أقوى ممثلات الوطن العربي وعملنا مشاهد حلوة جدا في حكاية حياة” .

أضاف “زاهر”: “أنا قولت مش هشتغل معاها تاني، احنا نفسيا وإنسانيا محصلش كيميا ما بينا، لكن فنيا حصلت واحنا مثلنا مع بعض مشاهد جامدة” .

وأشار أحمد زاهر إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق كانت قد تدخلت لمنع مشاركته في مسلسل “حكاية حياة” لولا إقناع المخرج محمد سامي لها فتراجعت عن ذلك .

أضاف: “حصل في الأول إن أنا جالي تليفون انت مش معانا، وبعدين رجعت في كلامها ورجعنا وبدأنا تصوير .. أكيد حصل حوارات ما بينها وما بين المخرج والمنتجة وقالوا مينفعش” .

واصل: “ده أنا قعدت سنة بخس للمسلسل ده، سنة كاملة بخس من المرض علشان أبقى أد الدور اللي في حكاية حياة ده وخلاص داخلين التصوير جالي انت مش معانا” .

أكمل أحمد زاهر حول ردة فعله بعد إبلاغه بذلك: “إزاي مش معانا، انهارت طبعا وبدأت أصلي واركع في الأرض وأدعي ربنا، وأنا ساجد جالي تليفون من مها سليم انت معانا ومفيش أي مشكلة” .