شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى يكشف كواليس لعب دور الزعيم جمال عبد الناصر في ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 15 من يناير مع ذكري ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر الذى تمتع بحب الملايين حيث تخطت شعبيته أرض مصر وامتدت إلي العديد من البلدان ممن رأوا فيه زعيماً حقيقياً تمتع بكاريزما خاصة للغاية أسر بها قلوب الكثيرين.

ويعد أشهر من قدم شخصيته فى السينما النجم الراحل أحمد زكي من خلال فيلم ناصر 56 الذى حقق نجاحاً كبيراً ونال إشادات واسعة من الجمهوروالنقاد ممن لم يتخيلوا تمكنه من تقديم شخصيته بتلك البراعة.

أحمد زكي بدوره كشف فى لقاء نادر له بأحد البرامج كواليس العمل والصعوبات التي واجهته أثناء عمله على الشخصية بالإضافة إلى تطرقه إلى أكثر جملة أغضبته بعد الفيلم حينما كان يسمع أنه أحسن تقليد جمال عبد الناصر، وعن الفرق بين التقليد والتمثيل.