شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر من قدموا دور الزعيم جمال عبد الناصر ما بين السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكري ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر الذى ولد زي النهارده في الـ 15 من يناير، ولما له من كاريزما كبيرة وتاريخ طويل سواء حينما جلس على كرسى رئاسة مصر أو قبلها في تنظيم الضباط الأحرار، تسابق علي شخصيته في السينما والدراما الكثيرون ممن لعبوا دوره مثلما يظهر في السطور التالية.

النجم الراحل أحمد أشهر من لعب دوره في فيلم ناصر 56 والفيلم كان من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج محمد فاضل.



احمد زكى

أيضاً قدم خالد الصاوي شخصية الزعيم جمال عبد الناصر مع المخرج السوري أنور قوادري ونجوم مثل هشام سليم مجسدًا دور المشير عبد الحكيم عامر وعبلة كامل مجسدة دور زوجة الزعيم جمال عبد الناصر وجميل راتب في دور محمد نجيب وطلعت زين فقي دور الرئيس السادات وغادة عبدالرازق في دور برلنتي عبد الحميد وخالد صالح في دور صلاح نصر.

وفي الدراما التليفزيونية ظهر الزعيم جمال عبد الناصر مثلما حصل مع الفنان مجدي كامل

أيضاً قدم الشخصية أيضًا الفنان الراحل ياسر المصري ونال إشادات واسعة، في مسلسل الجماعة 2 مع الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد.