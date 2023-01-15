شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من حكاية "فى أمل" تكشف معاناة كارولين عزمى من مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأولى من حكاية "في أمل" وهى الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي تعرض على قناة cbc، بطولة كارولين عزمى ومحمد كيلانى، معاناة مريم – كارولين عزمى من مرض السرطان، حيث تمكث مريم في المسشتفى لتلقى العلاج الكيماوى، ومع تتابع الأحداث يزورها طليقها محمد كيلانى في المستشفى يوميًا حتى يقف بجانبها في محنتها الصحية، والغريب في الأمر إنهما تزوجا وتطلقا بعد مرو عدة سنوات.





وفى السياق ذاته، طلبت مريم من ياسين زوجها أن يساعدها في أن تموت، من خلال تعاطيها دواء معين ستموت في الحال إذا أخذته، وذلك لأنها تعانى بشدة من جلسات الكيماوى والحقن والعلاج وخلافه، وشعرت بحالة يأس بسبب علاجها.

حكاية فى أمل

"في أمل" من بطولة محمد كيلاني وكارولين عزمي، وعدد من الشباب تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبد السلام، وتدور أحداثها حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ياسين"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت.





الحكاية الجديدة هي الثالثة ضمن 6 حكايات من المسلسل الذي يعرض عبر 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة. أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

وكان المسلسل حقق نجاحا كبيرا من خلال القصة الأولى بعنوان "التاكسي" بطولة دياب وآيتن عامر ومحمد علي رزق وانتشرت الحكاية بكثافة، من خلال قصة سائق التاكسي الشهم، والحكاية الثانية كان بعنوان "روليت" بطولة نضال الشافعى ونجلاء بدر ، وإخراج معتز هشام .

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.