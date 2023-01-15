شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تستخدم عروسة مخيفة فى شرفتها لإثارة الرعب فى قلب والدة بيكيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شاكيرا لن تقف عند الأغنية التي استخدمتها من أجل السخرية من بيكيه وإنما تواصل الهجوم عليه من آن لآخر، ولكن تلك المرة بطريقة أخرى بعدما استخدمت عروسة مخيفة وضعتها في بلاكونة منزلها المقابلة لواجهة والدة بيكيه، مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي ميل مؤخرًا.

وأضاف التقرير أن شاكيرا تسخر بذلك من لاعب برشلونة السابق، وعائلته إذ سبق ونالت أغنيتها استحسان كثيرين من عشاقها، خاصة بعدما وصفت بيكيه بالشخص الذى تركها من أجل فتاة أقل منها مستخدمة في ذلك أسماء براندات دللت من خلالها على قيمتها.



شاكيرا تستخدم حيلة جديدة أمام والدة بيكيه

من ناحية أخرى كان رد جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة الإسباني السابق، على سخرية زوجته السابقة، المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، من خلال أغنيتها الجديدة، والتى حصدت على ما يزيد عن 66 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، خلال 24 ساعة.

وتحتوى الأغنية على كلمات وصفت أن المقصود منها جيرارد بيكيه، بهدف السخرية منه، وحصلت الأغنية خلال 24 ساعة على ما يزيد عن 66 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وبهذا الرقم أصبحت الأغنية اللاتينية الجديدة الأكثر مشاهدة في تاريخ الموقع.

واعتبرت شاكيرا، في أغنيتها، أن بيكيه كان كمن تخلى عن سيارة فيرارى من أجل سيارة توينجو شعبية رخصية الثمن، أو من ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.

ولكن بيكيه قام بالسخرية من شاكيرا، خلال ظهوره فى أحدى البرامج، من خلال إعلانه على التعاقد مع شركة الساعات التى سخرت منها المغنية الكولومبية فى أغنيتها.