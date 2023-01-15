شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات نقدية بالعرض الكويتى "آي ميديا" المشارك بمهرجان المسرح العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عدد من نقاد المسرح في العالم العربي عن تقديرهم الرفيع للعرض المسرحي "أي ميديا" الذي قدمه المخرج الكويتي المتميز سليمان البسام ضمن مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح وتستضيفه المملكة المغربية برعاية سامية من جلاله الملك محمد السادس .

وأكد الناقد المسرحي المصري محمد الروبي على المستوي البحثي العميق الذي اشتغل عليه المبدع الكويتي سليمان البسام وهو يستحضر اسطورة مبديا وإسقاطها علي المعاصرة بلغة مسرحية رفيعة المستوى تليق بالمسرح في الكويت وايضا المكانة المتميزة التي يحتلها المخرج الرائع سليمان البسام.



من جانبه قال الناقد اللبناني عبيدو باشا إن مسرحية "أي ميديا" تمثل خطوة إضافية في رصيد المسرخ العربي، وهنا اثمن مبادرة الهيئة العربية للمسرح باختيار هذا العرض ليكون ضمن عروض مهرجان المسرح العربي والشكر موصول للمخرج الكويتي سليمان البسام وفريقه الرائع على أن يحطوا الرحال في الدار البيضاء، مسرحية ثرية بالمعاني وعامرة بالمضامين ومشبعة بالعمق والدلالات وقبل كل هذا وذاك الرقي في استحضار التاريخ بكل اشاراته ودلالاته القيمة .

فيما قال الناقد البحريني يوسف الحمدان بان مسرحية "أي ميديا" تشتغل علي منطقة خصبة من الاسقاطات المعاصرة في حوار إبداعي عبر مبدع أصيل يرسخ مكانة وقيمة المخرج الكويتي العالمي سليمان البسام والذي بات اليوم أحد أبرز علامات الإشراق والتوهجة في المسرح العربي وخير سفرائه الي العالم.

وأردف بان مسرح سليمان البسام هو مسرح ياخذك الي منطقة مغايرة هي الحوار مع الفكر والعمق الانساني العالمي عبر اشتغال مسرحي رصين وعميق يسحرنا ويدهشنا بمفرداته التي تشكل مضامين كل تجربة من التجارب التي يقدمها هذا المبدع الكويتي في بقاع المحورة ولعل تواجده في مهرجان المسرح العربي خير فرصة للتواصل مع اهل المسرح في العالم العربي للتحاور مع تجربته المسرحية الكبيرة والثرية .

وكان المخرج الكويتي سليمان البسام قد قدم مسرحيته "أي ميديا" في مهرجان المسرح العربي بعد أن كان هذا العرض قد فاز من ذي قبل بجوائز مهرجانات ايام قرطاج المسرحية وايضا مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي وطفت المسرحية في عدد من الدول ومنها الكويت ولبنان وايطاليا والمكسيك وفي طريقها للعرض في المملكة المتحدة.