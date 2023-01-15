شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة عروض مسرحية فى اليوم السادس من مهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأحد 15 يناير بمهرجان المسرح العربي بالدار البيضاء، والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح ثلاثة عروض مسرحية في اليوم السادس والأخير قبل الختام، ففي الساعة الرابعة تعرض مسرحية "أمل" من العراق للمخرج جواد الأسدي، كما تعرض دولة تونس مسرحية "تائهون" للمخرج نزار السعيدي علي مسرح مولاي رشيد الساعة السادسة مساء بتوقيت الدار البيضاء، وآخر عروض المهرجان في يومه الأخير هو العرض الإماراتي "رحل النهار " للمخرج محمد العامري بمسرح محمد السادس الساعة الثامنة مساء.

وتستمر جلسات المؤتمر الفكري حول التجارب المسرحية المغربية ويتحدث من أصحاب التجارب عبدالجبار خمران، محمود الشاهدي، أحمد السبياع، ويختتم المحور الفكري جلساته اليوم الأحد بكلمة ختامية لمسئول المحور الفكري، بالإضافة لقراءة خاصة للندوة لعبد الرحمن بن زيدان.

يذكر أن حجم مشاركة مصر في مهرجان المسرح العربي يتمثل في العرض المسرحي "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم؟" للمخرجة كارول العقاد، والعرض ينتمي لمسرح الرقص المعاصر، والعرض أداء جهاد حسام الدين، تقي عماد، سافرونيا، كارول عقاد، سينوغرافيا أحمد حسام سعفان، اضاءة صابر، كما يقدم المخرج انتصار عبد الفتاح ورشة عن المسرح البوليفوني، وتقدم المخرجة عبير علي ورشة بعنوان "اشتغالات المسرحي علي قضاياه"، وكذلك تشارك الدكتورة نجوي عانوس في لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي، والدكتور نبيل بهجت في عضوية لجنة تحكيم مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال، كما فازت الباحثتان المصريتان د. أسماء بسام، ود. مروة وهدان بجوائز البحث العلمي ، وفي مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال فاز ثلاثة مؤلفين مصريين .

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الثالثة عشرة، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها العاشرة، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.