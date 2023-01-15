كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 03:54 مساءً - كشفت الفنانة فيفي عبده عن بعض التفاصيل المتعلقة بمرحلة طفولتها وطريقة تربيتة والدتها لها ولإخوتها والتي اتسمت بالقسوة والعنف في بعض الأحيان .
أشارت فيفي عبده أثناء استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين إلى أن والدتها كانت قاسية للغاية، وفي حال اخطأت هي أو أحد أخواتها كانت تضربهم ب “الكرباج” .
فقالت: “أمي كانت تضربنا بالكرباج .. هي كانت قاسية جدا لكن ربتنا، ولو واحدة في إخواتي عملت غلطة تضربنا كلنا” .
وتحدثت فيفي عبده عن أحد المواقف التي تتذكرها لوالدتها وطريقة تعنيف الأخيرة لإحدى شقيقاتها قائلة: “مرة رجعت البيت لقيت أمي معلقة أختي في النجفة ووشها وارم من الضرب” .
تابعت الفنانة المصرية عن والديها الراحلين: “أمي كانت بتحب المصارعة جدا وأبويا كان رياضي، وكان يشيلني من وسطي وأنا كبيرة” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة شهيرة: “أمي ضربتني بالكرباج وعلقت أختي في النجفة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.