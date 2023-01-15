فنانة شهيرة: “أمي ضربتني بالكرباج وعلقت أختي في النجفة”

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 03:54 مساءً - كشفت الفنانة فيفي عبده عن بعض التفاصيل المتعلقة بمرحلة طفولتها وطريقة تربيتة والدتها لها ولإخوتها والتي اتسمت بالقسوة والعنف في بعض الأحيان .

أشارت فيفي عبده أثناء استضافتها في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين إلى أن والدتها كانت قاسية للغاية، وفي حال اخطأت هي أو أحد أخواتها كانت تضربهم ب “الكرباج” .

فقالت: “أمي كانت تضربنا بالكرباج .. هي كانت قاسية جدا لكن ربتنا، ولو واحدة في إخواتي عملت غلطة تضربنا كلنا” .

وتحدثت فيفي عبده عن أحد المواقف التي تتذكرها لوالدتها وطريقة تعنيف الأخيرة لإحدى شقيقاتها قائلة: “مرة رجعت البيت لقيت أمي معلقة أختي في النجفة ووشها وارم من الضرب” .

تابعت الفنانة المصرية عن والديها الراحلين: “أمي كانت بتحب المصارعة جدا وأبويا كان رياضي، وكان يشيلني من وسطي وأنا كبيرة” .