رد فعل غريب من أحمد سعد على وفاة حماة السابق والد ريم البارودي.. لن تصدق ما حدث!

كتب امير فتحي في الأحد 15 يناير 2023 02:51 مساءً - بعد الانتهاء من جنازة والد الفنانة ريم البارودي الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة طويلة وصراع مع المرض داخل إحدي المستشفيات الخاصة.

تساءلت الجماهير عن سبب غياب الفنانين عن الجنازة باستثناء الفنانة زينة التي حرصت على الحضور منذ اللحظات الأولى ومساندتها

كما اندهشت الجماهير من غياب الفنان أحمد سعد الذي تزوج من ريم البارودي وعلى علاقة وطيدة بالراحل بحساب السنوات الطويلة التي قضياها سويا قبل انفصالهما وكانا من أشهر ثنائيات الوسط الفني.

وأيضًا لم يحضر أحمد سعد العزاء مساء أمس، ولم يشاطرها الأحزان عبر حساباته على السوشيال ميديا كباقي الفنانين وهو الأمر الذي أصبح محيرا للجمهور باعتبار أن علاقتهما أصبحت طيبة في الفترة الأخيرة

وعلّق أحدهم: فين العيش والملح.. هو أحمد سعد مراحش الجنازة ليه، بينما علق آخر يا أحمد يا سعد ده كان حماك في يوم من الأيام.

وظهرت ريم البارودي متماسكة في بداية مراسم دفن الحثمان حتى انهارت في البكاء بشكل هيستيري وسط ترديدها مع السلامة يا بابا مع السلامة يا حبيبي،

وحرص عدد من المتواجدين على مساندتها والشد من أزرها حتى انتهت مراسم الجنازة وانصرف المعزيين

النجوم يتوافدون على عزاء والد ريم البارودي

وتلقت الفنانة ريم البارودي عزاء والدها مساء أمس السبت فى مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وكان أول الحضور المذيعة بوسي شلبي.

وحرص على حضور العزاء عدد من مشاهير الفن والإعلام منهم الفنانة زينة، الفنان محمد رمضان، الإعلامية ريهام سعيد رغم النزاعات القضائية بينها وبين ريم البارودي، كما حرص على الحضور عدد كبير من الأصدقاء والمقربين للفنانة المصرية.

وحاول محمد رمضان تهدئة ريم البارودي التي بدت متأثرة للغاية لفراق والدها، وظهر في الصور التي التقطتها الكاميرات وهو يقبل يدها.

ورحل والد ريم البارودي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الخميس 12 يناير الجاري، بعد صراع مع المرض، حيث كان محجوزا فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وشيعت جنازته ظهر الخميس من مسجد السلام في مدينة نصر.

سياق آخر كانت وجهت ريم البارودى رسالة لوالدها قبل وفاته عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» وكتبت: «متسبنيش يا بابا رحمتك يا رب».

كما نشرت ريم البارودي دعاء لوالدها قالت فيه: «اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة.. يا محمد اني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى.. اللهم شفعه في واشفِ أبي شفاء لا يغادر سقما ولا عجزا ولا ألما عاجلا غير أجلا يارب».

من هي ريم البارودي؟

ممثلة مصرية معروفة، بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، واشتهرت بإثارة الكثير من الجدل داخل الوسط الفني أو خارجها سواء على مستوى حياتها الشخصية أو علاقتها بأصدقائها.

ولدت الفنانة ريم البارودي في السادس من شهر أكتوبر الأول سنة 1978 في محافظة القاهرة، لعائلة تعتبر من العائلات المرموقة في مصر واسمها الحقيقي هو “رهام مجدي مدحت البارودي”.

نشأت البارودي في عائلة فنية، حيث تجمعها صلة قرابة بالفنانة المعتزلة شمس البارودي فهي ابنة عم شمس البارودي، كما لها نفس الأصول السورية.

درست ريم جميع المراحل الدراسية في محافظة القاهرة حتى حصلت على الشهادة الثانوية مع معدل جعلها تكمل دراستها الجامعية في كلية السياحة والفنادق جامعة القاهرة، لكنها لم تعمل في هذا المجال مطلقا.

بدأت ريم البارودي مشوارها الفني وهي في عمر الخامسة عشر، عندما وقفت أمام عدسات الكاميرات من خلال الإعلانات، لكنها ابتعدت بعد ذلك لفترة طويلة قاربت 11 سنة بسبب انشغالها بالدراسة.

عادت لتبدع في أول عمل فني لها عندما قدم لها المخرج الكبير جلال الشرقاوي أول دور لها، وأسند إليها دور بطولة في مسرحية “دستور يا أسيادنا” التي كانت من بطولة الفنان أحمد بدير والفنانة حنان شوقي، وعرضت لأول مرة في عام 1995.

لفتت النجمة الأنظار نحوها من خلال الدور الذي قدمته في المسرحية، الأمر الذي جعل كبار المخرجين والمنتجين يقدمون العروض الفنية، لتحقق البارودي بعد الكثير من الشهرة في الدراما المصرية.

حياتها الشخصية

تعتبر الفنانة ريم البارودي من أكثر النجوم إثارة للجدل داخل الوسط الفني، خاصة عندما يتعلق الأمر في حياتها الشخصية، حيث اتهمت ريم باختــ طاف الفنان أحمد سعد من زوجته مستغلة صداقتها مع زوجته.

بدأت القصة عندما وقعت البارودي في حب المطرب أحمد سعد بعد علاقة صداقة قوية في الوقت الذي كان متزوج فيه من غيرها وتزوج منها بعد طلاق زوجته الأولى، لكن لم يستمر زواجهما سوى 21 يوما.

وأثار الثنائي الجدل حول مدة زواجهما، حيث صرح سعد خلال لقائه الإعلامي في برنامج “شيخ الحارة” والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر قناة القاهرة والناس قائلا:” الزواج لم يدم سوى 6 أيام”.

لترد عليه البارودي من خلال نفس البرنامج بأن الزواج دام 21 يوما، والانفصال تم عن طريق موافقة الطرفين، وكشفت ريم عن عدم تحملها العيش مع أحمد وكان قرار الانفصال أقوى.

لم تنتهي الأمور عند هذا الحد، حيث حصلت قصة أخرى مع صديقتها الفنانة سمية الخشاب عندما حصلت الأخيرة على رقم الفنان أحمد سعد بحجة وجود عمل فني يجمع الثنائي، لتتفاجئ ريم بزواج بإعلان زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.

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